Tennis azzurro sul tetto del mondo | le ragazze vincono la Billie Jean King Cup

Le azzurrea MalagaNon c’è solo Sinner. L’anno d’oro delcontinua ed è anche nel segno delle donne. Le azzurre, a Malaga,laCup.L’ultima volta che l’Italia aveva sollevato il trofeo era il 2013. Più di undici anni dopo il movimento risponde presente, trascinato da una incredibile Jasmine Paolini.Le azzurre, guidate dall’exta Tathiana Garbin, superano in finale la Slovacchia per 2-0, conquistando così laCup 2024.Sul campo indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga Lucia Bronzetti sconfigge, nel primi match, per 6-4 6-4, Viktoria Hruncakova e poi la numero uno italiana Jasmine Paolini si è imposta per 6-2 6-1, su Rebecca Sramkova.Soddisfatto, ai microfoni di Super, il numero uno del movimento Binaghi.