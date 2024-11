Lapresse.it - Sottratto dal padre e portato negli Usa, il piccolo Ethan riconsegnato alla madre dalle autorità della California

Il ministero degli Esteri italiano conferma che ilè stato consegnato momentaneamenteClaudia Ciampa. La console d’Italia a Los Angeles ha appena inviato a Roma il messaggio: “Il bimbo è in braccio”. Il giudice ha deciso l’affido temporaneodonna che da ieri sera èStati Uniti. Inizia adesso un percorso giudiziario che vedrà come controparte ilamericano, Eric Howard Nichols, che avevail bambino lo scorso 30 agosto, portandoloUsa. Dopo essere stato trovato,è stato affidato ai servizi sociali, e un primo giudice ha deciso per l’affido temporaneo. Un secondo magistrato deciderà sull’applicazioneconvenzione internazionale de L’Aia e a chi quindi spetterà tenerlo definitivamente.