Superguidatv.it - Segreti di famiglia non in onda oggi, giovedì 21 novembre, perché? Il motivo

Una brutta sorpresa attende i fans della soap turcadi. La serie con Kaan Urgancioglu21– non andrà in. e scopri i motivi della decisione dei vertici Mediaset di sospendere la soap.disospesa: perchè? la decisione MediasetLa soap turca risulta cancellata dal palinsesto pomeridiano di Canale 5, dove in questi giorni era stata inserita al posto di Endless Love. Gli ascolti decisamente sottotono della serie tv turcadihanno però convinto i vertici di Cologno Monzese a tornare sulle loro decisioni, e “ripristinare” il consueto appuntamento con le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin.A partire da21– saranno pertanto loro a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5, con episodi inediti che prenderanno il via alle 14:10 – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia fino alle 14:45, quando il timone passerà a Maria De Filippi con Uomini e Donne prima, e Amici di Maria subito dopo.