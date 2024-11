Anteprima24.it - Scontri dopo la partita con il Vicenza: Daspo a 4 tifosi irpini

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore diha disposto quattro ulteriori divieti di accesso alle strutture sportive () nei confronti di altrettantiultras dell’Avellino.I provvedimenti si riferiscono agli episodi di violenza avvenuti domenica 2 giugno 2024 durante l’incontro di calcio tra L.R.e U.S. Avellino 1912, valido per i playoff del campionato di Serie C 2023/2024, presso lo stadio “Romeo Menti”.Tra i quattro, tre di loro rimarranno lontani dagli stadi per tre anni, il quarto invece risulta destinatario di un divieto di accesso alle strutture sportive per 10 anni con la prescrizione ulteriore di comparire personalmente presso la questura di Avellino per il periodo di otto anni con decorrenza dalla data di notifica del medesimo divieto durante le partite ufficiali della squadra Irpina.