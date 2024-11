Roma maxi esercitazione della Protezione Civile alla stazione Ostiense

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024 – Coordinamento e gestione dell’emergenza:si prepara al Giubileo con una nuova simulazione di interoperabilità tra i vari settori, in programma sabato 23 novembre, dopo l’ultima avvenuta in data 15 giugno scorso.Tra sabato 23 e domenica 24 novembre, in fascia oraria notturna, prenderà il via unadipresso laferroviaria difinalizzata a verificare l’efficacia del sistema di soccorso tecnico e sanitario a fronte di un’eventuale situazione di emergenza, con coinvolgimento di vittime. Ad illustrare i dettagli dell’sono stati il prefetto diLamberto Giannini, in collaborazione con l’ispettore generaleSanità militare dello Stato maggioreDifesa, Carlo Catalano. Obiettivo: massimizzare le capacità di coordinamento e gestione dell’emergenza da partemacchina dei soccorsi in vista dell’imminente anno giubilare che avrà inizio il mese prossimo.