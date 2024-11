Lapresse.it - Regno Unito, morto a 86 anni l’ex vice premier di Blair John Prescott

Il politico britco, ex marinaio mercantile ed exprimo ministro del, èall’età di 86. A darne l’annuncio è stata la famiglia che ha detto che, che soffriva di Alzheimer, èserenamente mercoledì 20 novembre in una casa di cura con i suoi cari intorno a lui. La famiglia ha aggiunto che“ha trascorso la sua vita cercando di migliorare la vita degli altri, lottando per la giustizia sociale e proteggendo l’ambiente”.ditra il 1997 e il 2007Per un decennio,portò grinta, umorismo e autenticità da classe operaia al governo del giovane ed elegante Tony, diventato primo ministro nel 1997. Fu il suotra il 1997 e il 2007. Uno dei suoi successi fu quello di lavorare con l’allorapresidente degli Stati Uniti Al Gore allo storico accordo sul cambiamento climatico del Protocollo di Kyoto nel 1997.