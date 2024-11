Noinotizie.it - Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione europea, via libera Gaetano Manfredi nuovo presidente Anci, succede ad Antonio Decaro

Nella notte sono caduti i veti incrociati nei confronti dispagnola Ribera. I due sono dunque tra i vicepresidenti esecutivi dell’Unione, con il parlamento dell’Unione che ha dato via. Il voto complessivo sullaarriverà il 27 novembre con esito ormai scontato.Da un punto di vista politico è singolare che faccia partel’esponente di un partito, Fratelli d’Italia, non favorevole alla nomina di Ursula von der Leyen, in una maggioranza che esclude la destra. Da un punto di vista territoriale la nomina divede un pugliese arrivare in alto nelle istituzioni europee.Ieri anche l’elezione delsindaco dei sindaci. Assemblea, elettosindaco di Napoli.adche è passato dal ruolo di sindaco a quello di deputato europeo.