Malore improvviso mentre in bici niente da fare per un 61enne

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora una tragedia nel Salento. Unimrovvisoera in sella alla suaè costato la vita ad un. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi, quindi in prima serata, a Maglie, in Via Einaudi, alla periferia del paese, ma comunque una zona molto frequentata. Tragedia nel Salento, muore perun uomoSecondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima era giunto a Maglie dopo essere partito da Scorrano, paese limitrofo, e all’è caduto dal suo mezzo a due ruote e si è accasciato a terra. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del. Ilsarebbe stato letale per l’uomo.