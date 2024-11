Ma allora è tutto finto! Martina di Uomini e Donne Maria De Filippi se lo lascia sfuggire Poi la scoperta fuori dal programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tra i tronisti di questa prima parte dic’è ancheDe Ioannon. Come Francesca Sorrentino, anche lei arriva da Temptation Island, il format estivo da cui è uscita senza il fidanzato con cui era approdata in Sardegna, Raul Dumitras. Il suo percorso sul trono sta appassionando molti telespettatori, ora divisi sui due suoi corteggiatori più in vista.Una parte del pubblico tifa per Gianmarco e l’altra per Ciro. Indubbiamente quest’ultimo è riuscito a ritagliarsi uno spazio più importante in trasmissione, al punto che la stessaDeha ammesso di avere un debole per lui. Ma nelle scorse puntate l’attenzione si è spostata su Gianmarco.Leggi anche: “È successo dopo il suo abbandono”., colpo di scena: Mario ha dettoagli amiciUeD, retroscena suDeIl corteggiatore ha dichiarato che avrebbe baciato volentieriin esterna e la conduttrice gli ha chiesto se a suo avviso la tronista avrebbe ricambiato.