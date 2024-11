Spazionapoli.it - Lukaku ritrova la Roma: il bilancio contro i giallorossi fa sorridere

Romeluaffronterà lacome grande ex: il suofa sperare i tifosi del Napoli in vista della partita di domenica Sarà regolarmente della partita Romelu, che ha recuperato dal problema al ginocchio e potrà sfidare lacome grande ex. Il belga non è sceso in campo nella seconda partita con il suo Belgio, a causa di un’infiammazione che lo ha costretto ad usare delle siringhe per placare il dolore. Niente allenamento, dunque, e rientro a Castel Volturno, dove ora ha ripreso a lavorare regolarmente.Non vuole mancare al secondo appuntamento consecutivouna squadra di cui ha vestito i colori. Dopo l’Inter, infatti, tocca allafresca di cambio allenatore. L’inizio di stagione dei capitolini è stato estremamente deludente e ha ricordato in gran parte quanto visto lo scorso anno in casa Napoli, motivo per cui gli azzurri vogliono provare a far riemergere tutte le insicurezze viste nelle scorse settimane nella capitale, davanti agli oltre 50mila del Maradona.