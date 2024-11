Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 4-6, 0-1, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: break e dominio per l’argentino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)A-40 Prima vincente al centro.40-40proprio non fa male ain alcun modo. L’azzurro mette in rete il rovescio lungolinea.40-30 In rete la risposta di rovescio del sudamericano.Seconda di servizio.30-30 Continua la sagra degli errori di, stavolta con il rovescio lungolinea in uscita dal servizio.30-15 Lungo il rovescio in contropiede dell’no.30-0 Battuta vincente al centro del n.17.15-0 Lungo il diritto di. Manon sta facendo male con i colpi da fondo.0-2 Prima esterna vincente del.40-30 Punto che sembrava fatto per, maaffossa lo smash in rete.