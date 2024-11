Dilei.it - Kate Middleton riappare al Castello di Windsor, prima di deludere tutti

è riapparsa aldidopo aver tradito le aspettative di chi spera di vederla al ricevimento per il corpo diplomatico a Buckingham Palace. La Principessa del Galles ha preferito rinunciare all’evento di gala per concentrarsi sui suoi impegni istituzionali., riunione adel forfaitha partecipato a una riunione di lavoro a due settimane dalla sua apparizione al Royal Albert Hall e al Cenotafio in occasione del Remembrance Day. È infatti comparsa una nuova voce sulla circolare di Corte, dove vengono annotati gli impegni ufficiali della Famiglia Reale, in cui si legge che la Principessa del Galles ha presenziato a un incontro aldimartedì 19 novembre.Il documento è apparso dopo cheha dato forfait al ricevimento annuale del corpo diplomatico a Buckingham Palace al quale ha partecipato, accanto a Carlo e Camilla, solo William, con grande delusione di chi sperava di rivedere la Principessa indossare uno dei suoi magnifici abiti da sera e la tiara.