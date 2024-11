Laprimapagina.it - IL COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD SEDUCE MIAMI

di Massimiliano Ferrara Ancora una volta l’American dream, il sogno americano, si è realizzato. Si è svolta a(Florida – USA) con grande successo, lo scorso 14 novembre, nella splendida cornice dell’Istituto Marangoni, la V edizione delEdition 2024. L’evento inizialmente fissato per il 9 ottobre è stato doverosamente posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato lo Stato della Florida, anche come segno di rispetto per le comunità locali colpite dall’uragano Helene. Un vero successo internazionale che, dopo quello avuto nella capitale italiana del 2023 presso il Senato della Repubblica, ha confermato l’importanza e la portata mondiale del prestigioso premio dedicato all’eccellenza Cristoforo Colombo. Gli ospiti e gli invitati hanno apprezzato anche la cura per il dettaglio e la gestione ben coordinata.