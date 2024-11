Gaeta.it - I quadri parlanti: l’opera di Gaspare Spontini debuttano al Teatro Pergolesi di Jesi

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante opera del compositore italiano, “I”, torna in scena dopo oltre 200 anni. Questo dramma giocoso, scritto durante i suoi studi al Conservatorio di Napoli nel 1774, debutterà il 29 novembre aldi. La produzione è un’iniziativa della Fondazione, che celebra il 250° anniversario della nascita dicon questa prima assoluta.La storia del“I” ha un percorso affascinante. Il libretto, realizzato da Gaetano Bongiardino, è stato rinvenuto negli anni ’90 nella biblioteca dell’Università di Berkeley, in California. Nel 2016, lo spartito autografo diè stato ritrovato nella biblioteca del Castello d’Ursel ad Hingene, in Belgio. Questi ritrovamenti hanno reso possibile la realizzazione di un’edizione critica che ha portato alla produzione attuale.