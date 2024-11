Isaechia.it - Grande Fratello, arriva un provvedimento che punisce gli inquilini: “Comportamenti intollerabili”

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime ore glidella Casa delsono stati vittima di un, per loro inaspettato, da parte del reality.Il comunicato in questione è stato letto ai gieffini da Amanda Lecciso e Luca Calvani, nel corso della serata di ieri. Tramite esso il Gf ha stabilito una decurtazione del budget settimana previsto per la spesa, a causa di ripetute violazioni al regolamento, tra cui il parlare togliendosi il microfono:Dopo ripetuti richiami ilnon può più tollerare certi: parlare togliendosi il microfono, spesso coperti sotto il piumone, comunicare in codice. Per queste ragioni ilha deciso che il budget di questa settimana sarà decurtato del 30 %. Il totale a disposizione per la vostra spesa è quindi di 238 € per colpa di alcuni è tutto il gruppo a rimetterci.