Ilgiorno.it - Giornata degli Alberi: messe a dimora 300 nuove piante nel Bosco di Vanzago

(Milano) - In occasione dellanazionaleche si celebra oggi 21 novembre, il progetto ‘Vestiamo le oasi di verde’ di Humana People to People e Wwf Italia ha fatto tappa nell'oasi Wwfdi, alle porte di Milano. Il progetto prevede la messa acon attività partecipate di 30.000in tutta Italia da novembre 2024 a novembre 2027. Dopo le piantumazioni delle scorse settimana che hanno coinvolto le oasi del Veneto, del Piemonto e l'oasi di Fosso del Ronchetto di Seveso, questa mattina sono stati messi auna parte dei 300di farnia e rovere donati all'oasi vanzaghese da Humana People to People Italia. "Questo progetto contribuisce al Programma ambientale delle Nazioni Unite che ha dedicato al ripristinoambienti naturali un decennio speciale per unire gli sforzi globali - dichiara Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia - il restauro della natura è considerata un'attività prioritaria poiché è in grado di combattere la crisi climatica, il degrado del territorio e la crisi della biodiversità, contribuendo allo stesso tempo alla lotta alla povertà".