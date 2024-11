Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni definisce Gonzalez “presidente eletto” del Venezuela: “Non riconosciamo la vittoria di Maduro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

riconosce EdmundoUrrutia come “” delin una dichiarazione congiunta con ilargentino Javier Milei in seguito al loro incontro bilaterale a Buenos Aires. “Insieme all’Unione Europea, stiamo lavorando per una transizione democratica e pacifica in, affinche’ la preferenza espressa dal popolono per il(Edmundo) Gonzales Urrutia e le sue legittime aspirazioni di liberta’ e democrazia possano finalmente realizzarsi”, ha affermato.L'articolo” del: “Nonladi” proviene da Il Fatto Quotidiano.