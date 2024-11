Favino | Accoglienza? Oggi è un termine abusato ha perso il calore

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“l’è uncosìda smettere di raccontarci di quelche esce fuori nel momento in cui fuori piove e tu apri una porta per permettere a uno straniero di entrare per ripararsi”. A dirlo all’Adnkronos è Pierfrancesco, nelle sale dacon ‘Napoli New York’ di Gabriele Salvatores. Il regista porta sul grande schermo (con 01 Distribution) una favola nata dopo essere entrato in possesso di una storia scritta da Federico Fellini e Tullio Pinelli, alla fine degli Anni 40, di cui si sapeva poco e niente. Un ‘trattamento-sceneggiatura’ di 80 pagine che il regista ha trasformato in un film sulla solidarietà. “Non abbiamol’istinto a tendere una mano. Di fondo – prosegue– credo che gli esseri umani che vivono questo Paese siano migliori dei pochi che lo governano.