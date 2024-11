Bergamonews.it - Enrico Ruggeri Zambaiti presenta “Gusmini”, il suo primo libro illustrato

Poliedrico è, per definizione, ciò chemolteplici aspetti, tutti degni di considerazione, talvolta anche in contrasto fra loro. Essere un talento poliedrico, avere una mente poliedrica, tipo Leonardo Da Vinci, o quegli amici insopportabili che son bravi a fare tutto. Ma mica ci si nasce, il talento va scoperto e coltivato.è uno che ha capito la lezione, e l’ha capita da subito: se pensi di essere portato per qualcosa, buttatici a capofitto, trova la tua voce, trova il tuo segno, brucia la candela fino in fondo. Attivo nella scena alt-rock per oltre un decennio, la sua creatura musicale più celebre furono gli Hogwash, padri putativi dei Verdena.Poi la svolta ambient/avant: una colonna sonora (Musteri Hinna Föllnu Steina), un disco (IUS), gli esperimenti musical-recitativi con Luca Barachetti, fino alla recente adesione al collettivo denominato T¥RSO.