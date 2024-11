Rompipallone.it - Doppia penalizzazione in campionato: terremoto nel calcio italiano, c’è l’ufficialità

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 15:17 di redazioneArrivano altri punti di penalizzazioni nelstravolto, la classifica cambia completamenteIlè sempre stato luci e ombre, diviso tra i grandi successi e pagine buie. Da una parte i quattro mondiali, due europei e oltre 10 Champions League vinte tra Milan, Inter e Juventus, dall’altra gli scandali del Totonero,poli,scommesse e via dicendo.Un’altra dinamica negativa che da anni è presente purtroppo nel nostroè quella relativa alle squadre di Serie C e D, spesso piene di debiti e che sopravvivono prima di scomparire del tutto, magari dopo un’annata ricca di penalizzazioni che compromettono ogni tipo di discorso.Anche quest’anno purtroppo fioccano gli asterischi nelle classifiche, a specificare come ci sono parecchi club con punti di penalizzazioni inflitti per i motivi più disparati, ma che spesso e volentieri sono tutti accomunati da una sole a unica cosa ovvero il lato economico.