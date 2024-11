Dilei.it - Dinner Club, i protagonisti della terza stagione e anticipazioni

Da oggi 21 novembre, su Prime Video, Carlo Cracco riparte per un’avventura inedita attraverso l’Italia. Ladipromette sorprese: un camper vintage, biciclette, e un cast stellare in viaggio lungo l’Appia Antica. L’itinerario, che parte da Roma e arriva a Brindisi, tocca il cuore del Lazio,Campania eBasilicata, mescolando cultura, cucina e momenti indimenticabili.Christian de Sica e l’ironia sulle difficoltàChristian De Sica, una delle personalità più amate dello spettacolo italiano, ha accettato la sfida con la sua consueta ironia. L’attore si è trovato catapultato in situazioni improbabili come dormire in tenda con i sacchi a pelo.Ma il vero colpo di scena è arrivato ai fornelli, dove ha dovuto affrontare ricette insolite, inclusa la preparazione delle palle del toro.