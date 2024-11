Dailymilan.it - Corsa scudetto, Gazzetta: il Napoli di Antonio Conte Campione d’Italia? Ecco il dato che conferma

Secondo ladello Sport ildipuò diventare nuovamenteilche!Ildiè la formazione favorita per la vittoria del campionato. Sì, perché come riporta ladello Sport, da adesso fino alla metà del mese di marzo, il calendario di squadre come Inter, Milan, Juventus e Atalanta sarà davvero fitto e si giocherà quasi ogni tre giorni. Gli Azzurri, invece, durante la sdisastrosa stagione non si sono qualificati a nessuna competizione europea e quindi possono concentrarsi solamente sul campionato.Secondo alcuni dati riportati sulla Gazza – da novembre a marzo – la formazione partenopea avrà addirittura quasi 10 gare in meno da disputare rispetto alle squadre che sono il lizza per il titolo. Se, poi, consideriamo che in queste prime giornate di campionato i ragazzi dihanno fatto la voce grossa e d’ora in poi le altre big della serie A dovranno gestire al meglio le proprie forze, losembrerebbe indirizzato verso