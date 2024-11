Lanazione.it - Coldiretti alla Città del Natale con Campagna amica e lo streetfood contadino

Arezzo, 21 novembre 2024 – Si inaugura domani, venerdì 22 novembre alle ore 12:00 in Piazza Sant’Agostino il Villaggio a km zero di“Ila km 0 con” nell’ambito di “Arezzodel– Ildelle arti”. Una tappa fondamentale quindi quella di Piazza Sant’Agostino dove gli aretini ed i turisti potranno trovare il meglio delle eccellenze dell’agricoltura e dell’agroalimentare locale con loa cura delle aziende di. “Ila km 0 conmira a promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari dei produttori di– spiega Leonardo Belperio, Presidente dell’Agrimercato – nello spazio al coperto allestito in piazza oltre a poter acquistare i prodotti del territorio sarà possibile degustare lo, vivere un’esperienza a contatto con le nostre aziende agricole è un modo per conoscere il territorio, la sua storia ed il lavoro degli agricoltori”.