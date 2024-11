Romadailynews.it - Cina: ferrovie gestiscono 73.000t di pacchi in periodo “Doppio 11”

Xiamen, 21 nov – (Xinhua) – Il settore ferroviario cinese ha trasportato 73.000 tonnellate dinei primi 20 giorni di novembre grazie all’inaugurazione di servizi ferroviari espressi per far fronte al “11”, ildi picco per gli acquisti online, con un aumento del 7,4% su base annua, hanno mostrato oggi i dati della China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). China Railway si e’ adattata attivamente alla domanda del mercato, ha distribuito in modo scientifico la capacita’ di trasporto, ha ottimizzato le misure di servizio e ha ridotto efficacemente i costi della logistica sociale, ha aggiunto la societa’. Durante il picco degli acquisti online del “11” di quest’anno, oltre 1.500 treni ad alta velocita’ con spazio in cabina in eccesso e compartimenti per le consegne espresse sono stati organizzati ogni giorno per fornire servizi di trasporto espresso su rotaia ad alta velocita’, secondo China Railway.