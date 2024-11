Gaeta.it - Bando 2024 per Segretari Comunali: 441 Posizioni Disponibili e Requisiti di Partecipazione

Facebook WhatsAppTwitter Il concorso pere Provinciali deloffre un’importante opportunità lavorativa per i laureati in tutta Italia. Con la pubblicazione di unche prevede 441 posti per borsisti, vengono messi a disposizione circa 340 contratti a tempo indeterminato. Questo percorso formativo è destinato a coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle pubbliche amministrazioni, ponendo l’accento sulle materie di studio, sulle prove da affrontare e suirichiesti per partecipare.Quanti posti sono?Nelappena pubblicato, sono stati messi a disposizione 441 posti per borsisti, i quali avranno la possibilità di seguire un corso-concorso che li abiliterà all’accesso alla professione dio Comunale. Al termine del percorso, solo 340 candidati potranno essere iscritti nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale deie Provinciali.