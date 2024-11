Ilfattoquotidiano.it - Assemblea M5s, essere antisistema non ci serve più. Basta dogmi: sappiamo cosa vogliamo

Se la diversità dagli altri partiti è stata la grande forza del M5s delle origini, l’ossessione per la diversità sta diventando la sua più grande debolezza. A parere di chi scrive la vera debolezza del M5s di oggi non è nella crisi di identità (benissimo che Paese), ma nella ostinazione che il nostro racconto, qualunque sia, possare a noi stessi.Il M5s delle origini ha avuto il merito e la fortuna di veder coincidere pensieri e parole e la capacità di interpretare quel comune sentire di ribellione contro un sistema politico ormai desueto agli occhi della maggioranza degli italiani. Per quella prima fase il racconto della forza, la sua dirompente capacità comunicativava a se stesso. Da quel Movimento ci si aspettava ostinata ribellione al sistema e nulla più.