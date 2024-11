Anteprima24.it - Assemblea Congressuale Anci, a Torino anche Floriana Fioretti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella qualità di delegata nazionale alla 41esima– scrive, capogruppo Pd a Palazzo Mosti -, ho partecipato all’elezione di Gaetano Manfredi a Presidente Nazionale dell’ Associazione Comuni d’Italia.Per la prima volta nella storia dell’, un Sindaco di Napoli, ne diventa Presidente. Con una sola lista in campo, il voto è avvenuto per acclamazione.Dopo la guida illuminata di Antonio Decaro, che va ringraziato per la dedizione, la professionalità e l’ impegno messo in campo per una grande comunità delle amministrazioni locali italiane, si apre una nuova fase di protagonismo per i comuni italiani.“Facciamo l’Italia, giorno per giorno” è stata un’occasione importante di dialogo tra Sindaci ed amministratori locali su tanti temi come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, politiche abitative, servizi sanitari di prossimità, finanza locale.