Aspettando Napoli-Roma le parole di Montervino

Francesco, ex capitano dele attuale direttore sportivo della Virtus Francavilla, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Sulla carta non c’è partita tra ile la, ma il calcio ci ha insegnato che possono decidere anche gli episodi. Ranieri è amato da tutti, può portare stimoli nellae per questo non sarà sicuramente una gara semplice per gli uomini di Conte. Il primo obiettivo di Ranieri sarà non prenderle, e questo però può favorire il: se laresterà nella sua area, gli azzurri potranno alzare il loro baricentro e un gol riescono quasi sempre a segnarlo, laddove è più complicato che lo incassino. Laavrà un atteggiamento difensivista perché non è in condizione fisiche, mentali o tecniche per imporre il proprio gioco al”.