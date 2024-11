Lapresse.it - Vento forte in diverse regioni italiane: Molise, Lombardia, Marche

e raffiche in, oggi, 20 novembre. “Raffiche difino a 115km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza” scrive su Telegram il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, segnalando l’ondata di maltempo che questa notte e ancora questa mattina imperversa sulla Toscana costiera. “Nelle prossime ore – spiega Giani – ancora raffiche diintorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne. Ci sono interventi del sistema di Protezione Civile in corso per alcuni alberi caduti, prestiamo massima prudenza”.a FirenzeSono infatti in corso da questa mattina, nel territorio dell’Alto Mugello, in provincia di Firenze, zona per la quale è stata emessa un’allerta arancione per, interventi dei vigili del fuoco per taglio di piante cadute sulla carreggiata.