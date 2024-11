Ilgiorno.it - Valsassina, non solo sci: ecco i fondi per attrarre i turisti tutto l’anno

Barzio, 20 novembre 2024 – Una valanga di soldi sulle piste da sci della, a due passi da Milano. È stato approvato lo schema di Patto territoriale per lo sviluppo delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio e Valtorta e dei piani di Artavaggio. A disposizione ci sono 35 milioni di euro: 13 e mezzo di contributo regionale, 20 messi dai gestori di Itb, Impreseche barziesi che gestiscono il comprensorio, e 1 e mezzo dal Comune di Moggio. Diversi gli interventi: l’ammodernamento della funivia di Artavaggio con la sostituzione della cabinovia; l’ammodernamento e relativo potenziamento della cabinovia tra Barzio e i Piani di Bobbio per renderla più capiente; l’adeguamento e la messa in sicurezza di una pista da sci; una nuova seggiovia.