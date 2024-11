Udine20.it - Udine: visite guidate GRATIS alla scoperta delle bellezze cittadine – 22 nov/13 dic 2024

Quante volte abbiamo detto: “È vicino, ci andrò prima o poi”? Una frase comune a chi spesso rimanda lea luoghi a portata di mano. Proprio per far conoscerea coloro che non hanno ancora avuto modo di esplorarla al meglio, la Pro Loco Città dipropone quattrogratuite, pensate per turisti, corregionali e residenti. Il tour permetterà di andaredei principali luoghi di culto del capoluogo friulano durante quattro venerdì autunnali, sempre nel tardo pomeriggio.La partecipazione agli appuntamenti è su prenotazione. Per partecipare a una o più tappe, basterà dare la propria adesione al numero di telefono 0432 481253.Il tour inizierà venerdì 22 novembre nel Duomo di, consacrato nel 1335. Alle ore 16:30, una guida accompagnerà i visitatori tra le opere presenti nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata.