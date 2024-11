Inter-news.it - Thuram-Inter, la permanenza non è certa. Il ragionamento – TS

Leggi su Inter-news.it

Marcusè uno dei pilastri dell’di Simone Inzaghi. Ciò nonostante, il suo futuro al club meneghino non è privo di dubbi, con i nerazzurri che ragionano su una possibilità.LA SITUAZIONE – Marcusha iniziato la stagione in maniera entusiasmante, mettendosi sulle spalle l’attacco dell’sopperendo al periodo di appannamento iniziale di Lautaro Martinez. Il francese ha poi leggermente rallentato, tra campionato e coppa europea, recuperando fiato dopo i tanti impegni della primissima fase della stagione. Il francese resta un elemento fondamentale della rosa di Simone Inzaghi, come si evince dal fatto che il tecnico piacentino non abbia mai inteso escluderlo dall’11 titolare nei match di cartello della Serie A.e i dubbi sul futuro all’LO SCENARIO – La centralità dinello scacchiere di Inzaghi non deve però essere confusa con la sua imprescindibilità per l’