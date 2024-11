Ilrestodelcarlino.it - ’Stella è innamorata’ di Sylvie Verheyde in anteprima al Lumière

Stasera al cinema, ore 20, sarà presentato inil nuovo film di. Selezionato al Prix palatine 2025, il film sarà in sala da domani. La regista francese racconta la storia di Stella, che passa le sue prime vacanze estive senza i suoi genitori in Italia nel 1985. A Parigi, il ritorno alla realtà della quotidianità è difficile, in più la sua famiglia è in crisi. Si rivolge a le sue amiche e le uscite notturne e l’amore l’aiutano a sognare un altro mondo. "Racconto come mi sono distaccata dal mio ceto di adozione, per tenere solo il meglio, l’amicizia", spiega, che con, firma il sequel del suo film autobiografico’, uscito nel 2008.