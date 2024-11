Ultimouomo.com - Spalletti dovrebbe convocare Oristanio?

Leggi su Ultimouomo.com

Commentando la frustrante sconfitta contro la Francia di pochi giorni fa (nel podcast per abbonati Che Partita Hai Visto), insieme a Fabio Barcellona, ci siamo chiesti quali giocatori potrebbero supplire alla carenza di creatività offensiva mostrata dall’Italia di. Perché d’accordo, il muro francese era particolarmente spesso, Konaté e Saliba sono una delle migliori coppie difensive al mondo e anche il lavoro di Thuram e Kolo Muani ha contribuito a inaridire la solita fluidità italiana, però, insomma, il talento individuale serve anche a sbloccare situazioni del genere.L’Italia che abbiamo visto in questo novembre è piena zeppa di corridori a centrocampo - Tonali, Barella, Frattesi e uno tra Locatelli e Rovella, tutti insieme, più gli insostituibili Cambiaso e Dimarco - ma le manca una cosa fondamentale (non a caso è la stessa che manca all’Inter di Inzaghi, la squadra a cui l’Italia sembra ispirarsi, con cui condivide alcuni pregi e alcuni difetti): i dribblatori.