Serie A Silver | la Genea Lanzara ospita la capolista Trieste

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata la sfida in quel di Bologna, laè rientrata a Salerno ed ha ripreso a lavorare presso la Palestra Caporale Palumbo in vista della prossima ostica sfida.Avversario dei salernitani, difatti, sarà il, squadra prima in classifica con un bottino personale di sette successi in altrettante gare.Di certo un impegno non facile per la squadra guidata dal tandem Russo-Fiorillo, tuttavia il fattore casalingo dovrà rappresentare una componente importante appannaggio dellaper cercare di agguantare due punti di vitale importanza.“Mi sto trovando bene in questo team – dichiara Santiago Bernert, centrale della– è la mia prima esperienza lontano dall’ Argentina e non è affatto semplice, ma i miei compagni di squadra e gli allenatori mi stanno aiutando tantissimo, sia in campo che al di fuori del 40×20.