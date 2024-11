Sciopero medici e infermieri adesioni all’85% | Bassetti | Io lavoro così si danneggiano i pazienti

Leggi su Open.online

L’adesione allodi 24 ore in corso oggi, 20 novembre, di, dirigenti sanitari,e professionisti sanitari raggiunge punte «dell’85% compresi gli esoneri previsti per legge». Lo dichiarano in una nota congiunta i vertici delle sigle sindacali (Anaao Assomed; Cimo-Fesmed; Nursing Up) che hanno indetto l’agitazione contro le politiche sulla sanità portate avanti dagli ultimi governi: nella giornata sarebbero a rischio circa 1,2 milioni di prestazioni sanitarie. Mancanza di personale e di finanziamenti, il “tradimento” delle promesse con la nuova Legge di Bilancio, il continuo esodo di professionisti sono le motivazioni principali della protesta che ha il suo fulcro in Piazza SS Apostoli a Roma. «Poche risorse, serve un rilancio», sostengono i sindacati in una lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.