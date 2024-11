Game-experience.it - PS6 e nuova PlayStation Portatile, architettura AMD UDNA ed altre informazioni da un insider

Leggi su Game-experience.it

Unpotrebbe aver rivelato alcuneinedite su PS6 e su unaconsole, attualmente in fase di lavorazione presso Sony, stando allein suo possesso.Come riportato prontamente su Reddit, zhangzhonghao, leaker ritenuto piuttosto affidabile visto che in passato è stato in grado di anticipare correttamente tutta una serie disui nuovi hardware in sviluppo, ha condiviso un post dedicato interamente alle nuove console attualmente in sviluppo presso il colosso giapponese.Stando allecondivise dall’, il SoC di PS6 non sarà contraddistinto dal nome in codice RDNA5, visto che AMD ha deciso di utilizzaredopo RDNA4. Il leaker ha aggiunto che MI400 e RX9000 utilizzando lo stessoche usa un design ALU simile a GCN.