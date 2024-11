Lanazione.it - Pisa, venerdì al Caracol la prima nazionale del nuovo romanzo di Guido Carpi

, 20 novembre 2024 - Sarà ospitata aladi "Murka. Avventure in Karelia", ildi, un’occasione unica per il pubblico per immergersi nella narrazione di un autore che unisce rigore accademico e passione narrativa.22 novembre alle ore 18:45, presso(via Carlo Cattaneo 64), il pubblico potrà assistere alla presentazione dell’opera, moderata da Letizia Lindi (Ottolina TV) e con la partecipazione di Sandro Tomasello, curatore della collana Lumina (MdS). "Murka. Avventure in Karelia" ci trasporta nell’estate del 1919, nel cuore della guerra civile russa, in un impero devastato da tensioni etniche, sociali e politiche. Seguendo due giovani soldati bolscevichi e una misteriosa agente speciale nelle terre desolate della Karelia, iloffre una narrazione intensa e appassionante, che esplora i confini tra fede rivoluzionaria e orrore, eroismo e disperazione.