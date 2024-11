Anteprima24.it - Pd Benevento: “Disattenzione totale nei confronti delle contrade”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo Pd dineie di chi ci abita. E’ storia nota: un’amministrazione che aveva basato la sua affermazione proprio nelle periferie, e che alle periferie aveva assicurato si sarebbe dedicata contravviene completamente a quanto promesso. L’ennesima segnalazione in tal senso ci arriva da zona Epitaffio, in particolare per quel che riguarda la raccolta del verde dai contenitori appositi, che non avviene da parte di Asia. Addirittura a chi ha contattato l’azienda sarebbe stato risposto che il servizio è momentaneamente sospeso, e solo dietro insistenza sarebbe stato svuotato un solo cassonetto. Sarebbe opportuno ripristinare al più presto il servizio, e assicurare allee alle periferie dil’attenzione che meriterebbero.