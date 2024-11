Padel dal 2 all’8 dicembre la terza edizione del Milano Premier P1

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 nov. (askanews) – Da lunedì 2 a domenica 8all’Allianz Cloud ladelP1, ultima tappa del 2024 del circuito professionistico della Federazione Internazionale(Fip) prima delle Finals di Barcellona. In campo, si legge in una nota, tutti i più forti giocatori del mondo: da Arturo Coello e Agustin Tapia – già vincitori di 12 titoli in questa stagione – a Fede Chingotto e Ale Galan, mentre tra le donne Delfi Brea e Bea Gonzalez difenderanno il trofeo conquistato l’anno scorso dall’attacco delle campionesse del mondo Paula Josemaria e Ari Sanchez. In campo anche i giocatori italiani, reduci dagli ottimi piazzamenti nel Mondiale di Doha (quarta la squadra maschile,quella femminile). Quello disarà anche l’ultimo torneo della carriera da professionista di Fernando Belasteguin, leggenda argentina e giocatore più titolato di sempre.