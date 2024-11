Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Nintendo sta preparando “un lancio enorme” con milioni di unità sul mercato

Leggi su Game-experience.it

Stando ad un nuovo rumormira a produrre circa 7diper ildi2, con l’obiettivo di immettere sulil numero necessario di console per soddisfare la richiesta del pubblico.Life ha riportato che Famiboard, lo stesso utente che nelle scorse settimane potrebbe aver rivelato il design della console e della nuova dock, ha condiviso proprio in queste ore delle nuove informazioni in merito al numero diprodotte dalla Grande N per ildel nuovo hardware.Secondo il leaker quindista puntando a realizzare “circa 2,5 volte il volume di marzo 2017” per, realizzando in questo modo “un” per la nuova console. E proprio in tal senso è importante ricordare che entro la fine di marzo 2017 vennero venduti 2,74di(ilavvenne il 3 marzo 2017).