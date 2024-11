361magazine.com - Nadal, adesso è davvero finita: l’addio del campione in Davis

Con la sconfitta della Spagna termina la carriera di “Rafa”Le lacrime agli occhi prima di entrare in campo di Rafael, hanno fatto il giro del mondo. Non poteva essere altrimenti visto che a ritirarsi è stato uno dei più grandi campioni di sempre, per la Spagna e per il tennis.I suoi tic, le sue fascette, le sue canotte a inizio carriera sono entrati di prepotenza nella storia, come il suo “Vamos”.Ieri, 19 novembre, ha giocato le ultime partite con la maglia della Spagna in, perdendo in singolare e poi in doppio.Alla tv spagnola ha detto: “ È evidente che non è andata come volevamo. Ho dato tutto ciò che avevo. Voglio ringraziarvi per avermi dato l’opportunità di trascorrere questi ultimi giorni da professionista in squadra. Molti dei momenti più emozionanti della mia carriera li ho vissuti con la squadra spagnola.