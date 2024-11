Iltempo.it - MindLenses, gli occhiali che allenano mente e corpo: dalla terapia cognitiva allo sport

Leggi su Iltempo.it

E se un paio dipotesse potenziare le capacità mentali, migliorare la reattività e affinare la concentrazione in campo? È questo il principio alla base diProfessional, un innovativo dispositivo sviluppato da Restorative Neurotechnologies, startup nata come spin-off dell'Università di Palermo che ha trasformato un'idea visionaria in una tecnologia all'avanguardia per la riabilitazione, applicabile a diversi settori, anche al mondo dello. Gli esperimenti condotti in ambitoivo hanno dimostrato, infatti, comesia in grado di migliorare le prestazioni degli atleti, aumentando l'attenzione e riducendo i tempi di reazione. “Immaginate un portiere o un tennista che riesce a percepire meglio il tempo e anticipare l'azione - ha detto Massimiliano Oliveri, ceo e fondatore della startup – .