Gaeta.it - Mareggiata intensa colpisce il litorale romano: preoccupazioni per l’erosione costiera

Le forti mareggiate che colpiscono ilnon sono una novità, ma quelle registrate nelle ultime ore stanno sollevando allerta tra gli operatori balneari. Onde superiori ai due metri hanno già iniziato a impattare sulle spiagge da Ostia a Fregene, con il rischio di ulteriori danni causati dal, problema che affligge la zona da tempo. Le condizioni meteo avverse, comprese le previsioni di una nuovanei prossimi giorni, richiedono un monitoraggio attento per evitare situazioni critiche.La situazione attuale delAttualmente, ilsta affrontando unasenza precedenti per la stagione autunnale. Le onde hanno superato i due metri di altezza, mettendo a rischio non solo i servizi balneari, ma anche la sicurezza dei passanti sulla sabbia.