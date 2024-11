Ilrestodelcarlino.it - Lui e lei, litigio violento tra la gente. Paura in via Rossi, arriva la polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Momenti di, ieri pomeriggio, ai giardini di via. Due Volanti dellasono intervenute per sedare untra un 35enne pesarese e la propria compagna, sulla trentina. Ilè esploso in mezzo allatra cui molti bambini che, a quell’ora, si trovavano ancora a fare dei giochi ai giardinetti. Poco prima delle 19, secondo alcuni testimoni, l’uomo si sarebbe messo a urlare e imprecare contro la compagna forse per motivi di gelosia, ma la causa reale è ancora da accertare. "La ragazza era seduta sulla panchina inerme e lui le urlava contro con un tono molto minaccioso – racconta una signora che ha assistito al fatto -. Era visibilmente alterato, forse aveva bevuto, e ci ha spaventato molto. Poi un ragazzo è intervenuto per cercare di calmarlo correndo tra l’altro anche un bel rischio personale".