Ilrestodelcarlino.it - Lo spettacolo ’Poubelle’ con Luca Lombardo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un one man show rappresentato in tutto il mondo, una visual comedy per l’intera famiglia. Divertente, coinvolgente, magico, poetico. un surrealedove il pubblico è parte integrante del copione. E’ "Poubelle", il secondodel ricco cartellone allestito nel Teatro dei Fluttuanti di Argenta, in programma domani (giovedì 21 novembre) alle 21. Poubelle, che tradotto dal francese significa "Rifiuti", è un one man show scritto dainsieme al noto attore e regista Augusto Fornari che ne firma anche la regia. In questa versione teatralesfodera tutte le sue doti di mago, clown, trasformista, fantasista proponendo anche alcuni dei suoi numeri ammirati in vari parte del mondo. In questocome in un sogno racconta la storia della sua vita, fatta anche di grandi scelte come quella di abbandonare la carriera militare per andare a lavorare in un circo.