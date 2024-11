Ilgiorno.it - Ladri, poeti, donne. I sogni tropicali di Franco Rossi

Negririaffiora talvolta nella memoria dispersa del nostro giornale, sebbene la suddetta memoria sia sempre più fioca per saldo generazionale., giornalista di sport e molto altro nella vita, era un generatore continuo di aneddoti, il novantanove per cento dei quali avevano lui come protagonista ai confini della realtà. A chi si lagnava di avere un cubicolo con vista mare alla stessa distanza dalla Terra della Stazione spaziale internazionale (400 chilometri), lui vantava le distanze iperboliche del suo loculo con vista oceano: 7.000 chilometri e rotti dalle guglie del Duomo.aveva in effetti un appartamentino in affitto a Fortaleza, Brasile, ma si divertiva a farci credere che ne fosse proprietario e che gli spiacesse di non poter partecipare alle riunioni di condominio.