Gaeta.it - La cattura della banda della Uno Bianca: un incubo che ha segnato Bologna

Facebook WhatsAppTwitter Nel buionotte tra il 21 e il 22 novembre 1994, i riflettori si accendono su uno dei momenti più cupistoria recente di. L’arresto di Roberto Savi, assistente di polizia, segna l’iniziofine per laUno, un gruppo criminale responsabile di una serie di crimini terribili. Questo evento, che ha sconvolto la comunità e generato un clima di paura durato anni, continua a far discutere e riflettere sul funzionamento delle istituzioni e sulla fiducia nei corpi di polizia.LaUnoe il terrore in ItaliaLaUnoha lasciato un segno indelebile tra il 1987 e il 1994, infliggendo terrore in, Romagna e Marche. Composta principalmente da membri delle forze dell’ordine, lasi rese responsabile di 23 omicidi e oltre 100 feriti.