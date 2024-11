Serieanews.com - Juve, Jonathan David allo scoperto: “Sogno di giocare qui”

Leggi su Serieanews.com

è in scadenza ed è cercato da mezzo mondo ma ora ha svelato lui stesso dove vuolel’anno prossimo, il talentuoso attaccante del Lille, è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, l’attaccante canadese sta attirando le attenzioni di molte big europee, tra cui anche alcune della Serie A.ha svelato la squadra nella quale gli piacerebbe(AnsaFoto) – serieanews.comntus, Inter e Milan hanno mostrato più volte il loro interesse, sperando di portarlo in Italia per rafforzare i rispettivi reparti offensivi., però, ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro, confessando in un’intervista a ‘The Athletic’ quale sia il suo verocalcistico. “È sempre stata la squadra per cui ho tifato da bambino”, ha raccontato l’attaccante.