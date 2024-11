Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, il colpo che incenerisce la Sramkova: l'Italia vince la Billie Jean King Cup | Video

La numero 1 del tennisno,, regala il trionfo-lampo nellaCup alle ragazze azzurre della racchetta: travolta la Slovacchia, sorpresa dell'edizione 2024, nella Coppa Davis femminile, l'ex Fed Cup. Bastano due partite, perfette, per superare le avversarie e aggiudicarsi la coppa per la quinta volta nella storia. Nella finale di Malaga, il sigillo lo mettono prima Lucia Bronzetti e poi, poche ore dopo, lache nel secondo incontro ha superato 6-2 6-1 Rebecca, in un match senza storia. Tutto facile, insomma, per le ragazze capitanate da Tathiana Garbin. Nell'incontro decisivo, lanumero 4 al mondo corona una stagione straordinaria con colpi che coniugano potenza e classe come il rovescio a due mani che nel secondo setla, attualmente 43esima nel RanWta.